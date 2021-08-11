Средние цены на бензин за неделю выросли

Средние потребительские цены на бензин в России со 2 по 8 августа 2021 года выросли на 12 копеек и составили 48,68 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

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Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 10 копеек - до 45,82 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 11 копеек - до 49,58 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 стала выше на 17 копеек - до 56,99 рубля за литр.

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Дизельное топливо выросло в цене на 13 копеек - до 50,48 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин автомобильный отмечен в 79 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Биробиджане - на 1,3%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,80 до 49,97 рубля, марки АИ-95 - от 48,69 до 53,89 рубля, марки АИ-98 - от 49,99 до 59,49 рубля за литр.

В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 44,40 до 46,15 рубля, марки АИ-95 - от 48,10 до 50,70 рубля, марки АИ-98 - от 56,70 до 59,00 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ со 2 по 8 августа снизился на 6,3% по сравнению с предыдущей неделей - до 764,7 тыс. тонн. Производство дизельного топлива также уменьшилось - на 3,7% и составило 1 млн 553 тыс. тонн.

Рост выше инфляции

Цена бензина в РФ с 3 по 11 августа выросла на 0,27% при нулевой инфляции в среднем по России, следует из данных Росстата. При этом четыре предыдущие недели увеличение стоимости бензина также было выше среднего по России уровня роста цен.

С начала августа рост стоимости бензина также сложился выше уровня инфляции (0,34% против дефляции в 0,02%), при этом с начала года цена выросла на 5,53%, что выше инфляции, сложившейся на уровне 4,49%.

В отличие от бензина цены на дизельное топливо с начала года растут ниже инфляции, однако уже четвертую неделю подряд дизель дорожает выше уровня инфляции, на прошлой неделе рост составил 0,26%.

В августе стоимость дизельного топлива в РФ выросла на 0,26% при дефляции в 0,02%. С начала года стоимость дизеля выросла на 3,57% при инфляции в 4,49%.

Позиция Минэнерго

Комментируя статистику, в Минэнерго заявили, что в настоящее время внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме, а действующий демпфирующий механизм позволяет сдерживать оптовые цены.

В министерстве отметили, что производство бензина остается на высоком уровне - с начала августа в среднем за сутки производится 60 тыс. тонн Аи-92 и 44 тыс. тонн Аи-95, что в целом соответствует уровню 2019-2020 годов. Отгрузки бензина на внутренний рынок также соответствуют уровню аналогичных периодов 2019-2020 годов.