Редчайший 20-летний Lexus пустят с молотка за $1 млн

14 августа 2021 года в Калифорнии состоится аукцион, в ходе которого к покупке предложат одно из 64 купе Lexus LFA Nürburgring Package. Ориентированная на трек модель была построена в честь гоночных LFA, выступавших в «24 часах Нюрбургринга», и отличалась улучшенной аэродинамикой и более мощным двигателем. За полностью черный спорткар с пробегом полторы тысячи километров планируют выручить миллион долларов (примерно 73 миллиона рублей по текущему курсу).

Lexus LFA Nürburgring Package дебютировал в 2010 году. Модифицированный спорткар, построенный в честь легендарной гоночной трассы в Нюрбургринге, отличался многочисленными элементами экстерьера из углеродного волокна. Из карбона инженеры выполнили передний сплиттер, развитое заднее антикрыло, а также «крылышки» переднего бампера. Спорткар оснастили магниевыми колесами BBS, новой выхлопной системой, а также гоночной подвеской, которая позволила снизить общий центр тяжести и улучшить управляемость автомобиля.

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Всего японские специалисты выпустили 64 эксклюзивных спорткара, 25 из которых попали на территорию США. Уникальности данному лоту добавляет интерьер темного цвета, выполненный из алькантары и карбоновых элементов. Полностью черных Lexus LFA Nürburgring Edition сумели приобрести лишь три американца. Большинство автомобилей окрашивали в ярко-оранжевый или белый цвет.

В движение спорткар приводит «атмосферник» V10 4.8, который на момент производства считался одним из самых мощных в мире. Отдача мотора составила 571 лошадиную силу и 480 Нм момента. В паре с агрегатом работает шестиступенчатый «робот» Aisin с повышенной скорострельностью: коробка на спецверсии LFA сменяет передачи за 0,15 секунды против 0,20 у обычного купе. До «сотни» спорткар разгоняется за 3,6 секунды при максимальной скорости в 325 километров в час.

На момент серийного производства стоимость Lexus LFA Nürburgring Package составляла 445 000 долларов. В ходе торгов, которые состоятся 14 августа, за эксклюзивный спорткар планируют выручить не менее миллиона долларов (примерно 73 миллиона рублей по текущему курсу).

Осенью 2011 года Lexus LFA Nurburgring Package, которым управлял японский гонщик серии Super GT Акира Иида, установил рекорд Северной петли для серийных машин, проехав трассу за 7:14.64. При этом Ииде удалось не только почти на десять секунд улучшить время Porsche 911 GT2 RS, но и разогнаться на двухкилометровой прямой Döttinger до 298 километров в час.