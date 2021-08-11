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BMW создает солнечную зарядку для электромобилей в Бразилии

Car.ru
1 час назад

В рамках проекта по продвижению электрификации автомобилей BMW разработала экспериментальный проект, в рамках которого создала заправочную станцию для электромобилей, полностью отключенную от общей сети и работающую от солнечной энергии. Над проектом бренд работал совместно с местными партнерами.

BMW создает солнечную зарядку для электромобилей в Бразилии
Фото: Car.ruCar.ru

В проекте принимают участие Центр стратегических исследований в области солнечной энергии при Федеральном университете Санта-Катарины (UFSC), Solvi Group, которая собирает батареи, используемые концессионерами бренда, и Energy Source, которая специализируется на производстве и сборке систем.

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Главной целью проекта является разработка методов накопления и энергии с использованными, а затем и переработанными батареями.

«Будущее премиальной мобильности будет за электричеством, и развитие инфраструктуры имеет важное значение. Благодаря этому новому проекту мы можем получить полностью экологичное и уникальное решение, которое позволит клиентам поставлять высоковольтные батареи в чистом виде на своих объектах», - говорит Марсио Фонсека Филью, директор службы поддержки клиентов BMW Group Brazil.

Созданная из использованных аккумуляторов, снятых с разных блоков BMW i3, система обеспечивает быстрый доступ и индивидуальную замену каждого модуля в случае необходимости ремонта.

Зарядную станцию построили из восьми комплектов солнечных панелей, которые преобразуют солнечную энергию в электричество. Оно, в свою очередь, хранится в банке использованных батарей, состоящем из шести модулей.

Модули подключили к инвертору, который, помимо контроля производимой энергии, заряжает электромобили через зарядное устройство настенного типа.

По заявлениям разработчиков, первые испытания показали удовлетворительные результаты: в среднем после двух часов подзарядки автомобиль может проехать 100 км. Идея состоит в том, чтобы расширить использование системы зарядки для мероприятий и удаленных мест, без доступа к общественной электросети.

По мере проведения испытаний планируется увеличить емкость накопителя энергии и значительно сократить время перезарядки. Еще одно прямое преимущество - использование солнечной энергии и продление срока службы электрических батарей в рамках концепции экономики замкнутого цикла.

Автоновости,BMW i3,BMW,
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