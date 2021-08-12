В ГИБДД предупредили о штрафах за неверно установленные квадратные номера

В ГИБДД напомнили автомобилистам, как нужно крепить квадратные регистрационные знаки на автомобили и мототехнику. В России за неправильную установку предусмотрены штрафы.

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На табличках нестандартной формы размещают информацию с привычной комбинацией букв и цифр, однако символы на них располагаются в два ряда. Как объяснили в ГИБДД, квадратные номерные знаки разрешено устанавливать только на задней части транспортного средства. На передней части рамка должна быть стандартной прямоугольной формы.

В случае нарушения порядка размещения номерных знаков предусмотрен штраф согласно ст. 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» в размере от 500 до 5 тысяч рублей. Также автомобилистов может ожидать лишение прав.