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В ГИБДД предупредили о штрафах за неверно установленные квадратные номера

Car.ru
45 минут назад

В ГИБДД напомнили автомобилистам, как нужно крепить квадратные регистрационные знаки на автомобили и мототехнику. В России за неправильную установку предусмотрены штрафы.

В ГИБДД предупредили о штрафах за неверно установленные квадратные номера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На табличках нестандартной формы размещают информацию с привычной комбинацией букв и цифр, однако символы на них располагаются в два ряда. Как объяснили в ГИБДД, квадратные номерные знаки разрешено устанавливать только на задней части транспортного средства. На передней части рамка должна быть стандартной прямоугольной формы.

В случае нарушения порядка размещения номерных знаков предусмотрен штраф согласно ст. 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» в размере от 500 до 5 тысяч рублей. Также автомобилистов может ожидать лишение прав.

Также ранее в ГИБДД рассказали, что в большинстве регионов России пройдут рейдовые проверки водителей.

Автоновости,Лишение прав,ГИБДД,
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