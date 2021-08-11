Morris Garage представил новый купе-кроссовер MG One

SAIC Motors представила новую глобальную модель, которая будет продаваться на европейских рынках. G One — это современный и привлекательный компактный внедорожник со спортивным дизайном, большим внутренним пространством и мощным бензиновым двигателем.

Новая модель мирового производства SAIC Motors уже была представлена официально. Это MG One, модель, разработанная на новой модульной платформе, которая выйдет на различные мировые рынки, включая Европу.

На данный момент точной даты выхода нет, но он впервые поступит в продажу в Китае в сентябре следующего года. MG One призван стать серьезным конкурентом европейским компактным внедорожникам.

Єто будет первая модель возрожденного британского бренда на модульной платформе Sigma, более современной архитектуре, которая позволяет предлагать большое внутреннее пространство и внедрять новые технологии.

В моторной линейке ожидаются ДВС, гибриды и EV. Cбалансированные размеры внедорожника обеспечивают большой объем багажника. Автомобиль получил спортивный дизайн с большой решеткой радиатора и узкими фарами, простирающимися в продольном направлении к крыльям. Сбоку выделяется длинный капот, а сзади - пассажирский салон с тремя рядами сидений, отражающий современный стиль последних продуктов MG.