Skoda озвучила цены на новую Skoda Fabia

Skoda Fabia четвертого поколения уже готовится к продажам в Европе. На протяжении многих лет модель отличалась доступной ценой, и теперь разработчики рассекретили ценники на новинку.

Автомобильная компания Skoda уже готова приступить к продажам обновленной Fabia в Европе. Четвертое поколение Fabia уже находится в серийном производстве, которое осуществляется в Млада-Болеславе (Чехия).

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Изменения, которые претерпела новая Fabia по сравнению с уходящей моделью, очень важны. С технической точки зрения - это совершенно новый автомобиль.

Инженеры усилили технологическое оборудование, обновили экстерьер и интерьер авто. Fabia прибудет в европейские представительства в сопровождении ряда комплектаций.

Будут предложены несколько комплектаций - Active, Ambition, Style и Sport стоимостью 17 160 - 21 610 евро (1,49 млн - 1,87 млн рублей). Версия Monte Carlo снова будет доступна, однако это будет позже.

В стандартное оснащение версии Active вошли 14-дюймовые стальные диски, бамперы и наружные зеркала в цвет кузова, галогенные задние фонари, светодиодные фары и ДХО, наружные зеркала с подогревом и электрической регулировкой, сиденье водителя с регулируемой высотой, кожаное многофункциональное рулевое колесо, кондиционер, автоматический свет с ручной функцией прихода / выхода из дома, Bluetooth, цифровой радиоприемник Swing с 6,5-дюймовым сенсорным экраном, возможность подключения USB и SD.

В Ambition добавят сворачиваемый чехол для багажника, 15-дюймовые легкосплавные диски, камеру заднего вида, кожаный рычаг ручного тормоза и рычаг переключения передач, передний центральный подлокотник, а также функцию SmartLink для радио Swing.

В Style добавятся 16-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные противотуманные фары, основные светодиодные задние фонари, Keyless-Go, регулируемые по высоте передние сиденья с ручной регулировкой поясничной опоры, регулируемые и электрически складывающиеся наружные зеркала с подогревом и антибликовым покрытием, датчик дождя, салонное зеркало с антибликовым покрытием, радио Bolero с 8-дюймовым сенсорным экраном и цифровую комбинацию приборов Skoda Digital Cockpit.