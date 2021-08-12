Почему Volkswagen начал продавать машины без «мультимедийки»

Компания Volkswagen продает хэтчбеки Fox в Бразилии без информационно-развлекательной системы. В салоне отсутствует даже маленький черно-белый дисплей, положенный самым дешевым версиям: имеется только экранчик на приборной панели, а на место «мультимедийки» помещена заглушка из пластика. Причина такого удешевления салона – в дефиците электронных компонентов, который сильно ударил как по Volkswagen, так и по другим производителям по всему миру.

По данным Motor1, без информационно-развлекательной системы Composition Touch с 6,5-дюймовым экраном модель будет продаваться недолго. Но дело не в конце дефицита, который, по прогнозам экспертов, не удастся устранить до следующего года, а в скорой отставке миниатюрного хэтчбека, не претерпевшего значительных изменений с 2003 года.

Volkswagen

В пресс-службе Volkswagen Brazil подтвердили, что на сегодняшний день бразильский Fox лишен мультимедийной системы и потому продается по сниженной цене. Однако при желании клиенты могут докупить «мультимедийку» у дилеров: несмотря на ее отсутствие по умолчанию, вся проводка, а также динамики, остались на месте.

Fox базируется на устаревшей платформе PQ24, которая также лежала в основе Volkswagen Polo Mk4, Skoda Fabia первого поколения и Audi A2. Ранее хэтчбек продавался в США и Западной Европе, где не пользовался особой популярностью, а сейчас доступен лишь в Южной Америке, где предлагается во множестве различных модификаций.