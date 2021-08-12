ГИБДД начала искать должников по штрафам с помощью новых камер

Сотрудники ГИБДД вместе с судебными приставами будут искать должников по штрафам по новой методике. Они намерены использовать специальный аппаратно-программный комплекс "Дорожный пристав", который начал поступать на вооружение в регионы.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Красноярского края Пресс-служба ГИБДД Красноярского края

Как сообщает Госавтоинспекция Красноярского края, работа комплекса основана на технологии распознавания автомобильных номеров. Система взаимодействует с базами данных не только ГИБДД, но и службы судебных приставов, а также налоговой инспекции.

Установленная на обочине дороги камера автоматически сканирует транспортный поток и сразу же "пробивает" их по базам данных.

Если у автовладельца есть долги, инспектор ГИБДД остановит машину, а судебный пристав пообщается с водителем. Оплатить штрафы можно будет прямо на месте. Если должник не готов рассчитаться, то приставы могут наложить арест на его имущество, в том числе - на автомобиль.