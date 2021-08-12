Россиянкам дали советы на случай покупки авто с пробегом

Автоблогер Настя Туман дала несколько важных советов желающим купить подержанный автомобиль. Об этом сообщили СМИ.

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«Самое главное, прежде чем осматривать автомобиль, нужно сверить документы с номером, который выбит под лобовым стеклом и на кузове», – рассказала она.

Если человек нервничает от неуверенности в своих знаниях, то нелишним будет взять с собой специалист на осмотр автомобиля, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Настя Туман.