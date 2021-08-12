Россиянкам дали советы на случай покупки авто с пробегом

Автоблогер Настя Туман дала несколько важных советов желающим купить подержанный автомобиль. Об этом сообщили СМИ.
«Самое главное, прежде чем осматривать автомобиль, нужно сверить документы с номером, который выбит под лобовым стеклом и на кузове», – рассказала она.
Если человек нервничает от неуверенности в своих знаниях, то нелишним будет взять с собой специалист на осмотр автомобиля, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Настя Туман.
По словам автоэксперта, перед встречей с продавцом также нужно обязательно проверить автомобиль, заказав отчет на одном из сервисов. Это можно сделать в том числе бесплатно на сайте ГИБДД.