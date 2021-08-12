Выручка китайского производителя электрокаров Nio во втором квартале увеличилась на 127 процентов и составила 8,45 миллиарда юаней (96 миллиардов рублей), в результате чего акции компании выросли более чем на 1 процент после закрытия торгов в среду, 11 августа. Об этом сообщает CNBC.

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По данным Refinitiv, во втором квартале китайский конкурент Tesla сократил убытки по сравнению с ожиданиями. Акции компании потеряли 0,42 юаня (4,8 рубля), хотя ожидалось 0,68 юаня (7,7 рубля). В 2020 году убыток составил 1,15 юаня (13,1 рубля).

Показатели Nio улучшились, несмотря на многочисленные проблемы, с которыми столкнулись производители электрокаров: нехватка микросхем, усиление конкуренции, новая волна коронавируса. Другие китайские производители Li Auto и Xpeng обогнали Nio по количеству поставок в США, но Nio планирует отправить 23-25 тысяч автомобилей в третьем квартале текущего года.

Компания прогнозирует, что выручка в третьем квартале будет на 96,9-112,8 процента больше, чем в том же квартале 2020 года. Также Nio расширяет модельный ряд — к внедорожникам EC6, ES6 и ES8 в 2022 году добавят первый седан ET7.

Глава компании Уильям Бин Ли заявил, что считает необходимым ускорить запуск новых продуктов, чтобы предоставить больше предложений для интеллектуальных электромобилей премиум-класса.