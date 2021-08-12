В США создали Chevrolet Corvette с двумя задними V8

В США представили по-настоящему эксклюзивный спорткар на основе Chevrolet Corvette GT-55C. Его разработкой занималось ателье Double Trouble Hot Rod.
Автомобиль руководитель ателье Гордон Тронсон с вместе со своими напарниками оснастил Chevrolet Corvette GT-55C двумя бензиновыми моторами V8, которые находятся в задней части уникального транспортного средства. Чтобы добиться такого расположения, конструкторам потребовалось увеличить колею в машине и переделать шасси. В процессе модернизации они замени панели кузова, поэтому можно сказать, что оригинального американского спорткара в новинке остался лишь один салон.
Технические параметры Corvette GT-55C пока не раскрываются. Дело в том, что автомобиль дизайнеры из Double Trouble Hot Rod пока еще не испытывали ради получения динамических показателей. Известно, что мощность двух агрегатов модели достигает 1300 лошадиных сил. Согласно предварительной информации, эта модификации Chevrolet способна разгоняться до 482 км/ч.