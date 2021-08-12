В США создали Chevrolet Corvette с двумя задними V8

В США представили по-настоящему эксклюзивный спорткар на основе Chevrolet Corvette GT-55C. Его разработкой занималось ателье Double Trouble Hot Rod.

Автомобиль руководитель ателье Гордон Тронсон с вместе со своими напарниками оснастил Chevrolet Corvette GT-55C двумя бензиновыми моторами V8, которые находятся в задней части уникального транспортного средства. Чтобы добиться такого расположения, конструкторам потребовалось увеличить колею в машине и переделать шасси. В процессе модернизации они замени панели кузова, поэтому можно сказать, что оригинального американского спорткара в новинке остался лишь один салон.