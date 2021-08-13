Geely объединится с Renault для разработки гибридов

На днях стало известно, что китайский концерн Geely начнет сотрудничать с компанией Renault на азиатских рынках. Цель такого сотрудничества — разработка технологий и решений, направленных на создание гибридных автомобилей.

Фото: Автостат Инфо Автостат Инфо

В рамках подписанного меморандума Renault при поддержке Geely выведет на китайский авторынок новые модели с гибридным приводом. В свою очередь Geely получит от своего французского партнера поддержку для выхода на южнокорейский рынок.

Точной информации о том, какие именно гибриды будут созданы в рамках этого партнерства, пока нет. Есть мнения, что это будут серийные «Рено», которые выйдут на китайский рынок под маркой Geely. На рынок Южной Кореи партнеры будут выводить новые модели под маркой Lynk&Co.

Отметим, что Geely входит в число основных автопроизводителей Китая. В 2010 году компания приобрела шведского производителя Volvo. Китайский рынок до сих пор сохраняет статус самого крупного авторынка мира, а также лидирует в сфере новых автомобильных технологий. В январе этого года Geely уже заключил партнерство в сфере разработок электромобилей с крупной тайваньской компанией Foxconn, а также начал работу с Baidu, производителем автономным машин. В настоящее время Renault не занимает сильные позиции на авторынке Китая. За прошедший период 2021 года компания продала здесь только 13 800 машин, преимущественно легкие коммерческие авто.