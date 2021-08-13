Chrysler бросит вызов Tesla Model Y

Производители американского автомобильного концерна Chrysler готовы бросить своеобразный вызов недавно представленному электрокару Tesla Model Y, показав его хорошего конкурента.

Фото: Chrysler Chrysler

Концепт безымянного электрифицированного кроссовера был представлен в рамках презентации Stellantis EV Day. Экстерьер автомобиля явно отсылал к облику легендарных моделей бренда, при этом сохранялись уже известные черты существующей линейки.

Chrysler

Подробные технические параметры пока не озвучиваются, но известно, что на одном заряде батареи можно проехать до 800 километров. По предварительным данным, перейти к началу серийного выпуска кроссовера разработчики смогут только через два года.