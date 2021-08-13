Chrysler бросит вызов Tesla Model Y

Производители американского автомобильного концерна Chrysler готовы бросить своеобразный вызов недавно представленному электрокару Tesla Model Y, показав его хорошего конкурента.
Концепт безымянного электрифицированного кроссовера был представлен в рамках презентации Stellantis EV Day. Экстерьер автомобиля явно отсылал к облику легендарных моделей бренда, при этом сохранялись уже известные черты существующей линейки.
Подробные технические параметры пока не озвучиваются, но известно, что на одном заряде батареи можно проехать до 800 километров. По предварительным данным, перейти к началу серийного выпуска кроссовера разработчики смогут только через два года.
Для сборки кроссовера будет задействована платформа STLA Large, которую производители будут использовать для разработки еще семи современных машин, работающих на электромоторе. Все они будут представлены до 2035 года в рамках масштабного плана электрификации бренда.