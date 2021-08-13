В ГИБДД сообщили о том, запретят ли водителям использовать «докатку» на автомобилях в свете ужесточения правил безопасности и контроля за техническим состоянием автомобиля. Сотрудники ведомства стали все больше внимания уделять комплектациям авто на дорогах.

Ужесточенные правила будут вводиться в России постепенно в конце 2021- начале 2022 года. Сотрудники ГИБДД могут и сейчас останавливать машины, которые явно имеют технические неисправности, выписать штраф или предписание по устранению несоответствий под угрозой снятия автомобиля с регистрации.

Платить автомобилистам придется за многое. К примеру, это нештатные фаркопы, самодельные музыкальные системы и даже за внешние аэродинамические элементы. Об оснащении автомобиля можно прочитать не только в ПДД, но и в соответствующих ГОСТах.

В ГИБДД отметили, что особое внимание будет уделяться шинам. Водителя знают, что установка шин разной модели на одну ось запрещена.