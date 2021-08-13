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В ГИБДД сообщили о том, запретят ли водителям использовать «докатку»

Car.ru
2 часа назад

В ГИБДД сообщили о том, запретят ли водителям использовать «докатку» на автомобилях в свете ужесточения правил безопасности и контроля за техническим состоянием автомобиля. Сотрудники ведомства стали все больше внимания уделять комплектациям авто на дорогах.

Запретят ли водителям использовать «докатку»?
Фото: Car.ruCar.ru

Ужесточенные правила будут вводиться в России постепенно в конце 2021- начале 2022 года. Сотрудники ГИБДД могут и сейчас останавливать машины, которые явно имеют технические неисправности, выписать штраф или предписание по устранению несоответствий под угрозой снятия автомобиля с регистрации.

Платить автомобилистам придется за многое. К примеру, это нештатные фаркопы, самодельные музыкальные системы и даже за внешние аэродинамические элементы. Об оснащении автомобиля можно прочитать не только в ПДД, но и в соответствующих ГОСТах.

В ГИБДД отметили, что особое внимание будет уделяться шинам. Водителя знают, что установка шин разной модели на одну ось запрещена.

«Тем самым нельзя покупать одно колесо взамен пробитого и устанавливать его совместно со старыми колесами. Этому есть свое обоснование. Шины с разной резиной, а также с несовпадающим рисунком протектора не могут обеспечить равное замедление при торможении, отчего есть риск возникновения разворачивающего момента на кузове автомобиля. Подобное требование относится и к запасным колесам», - отмечают в УГИБДД.

Автоновости,ГИБДД,
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