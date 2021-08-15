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В ГИБДД предупредили о тотальных проверках на дорогах России

Ura.Ruиещё 1
27 минут назад

Сотрудники ГИБДД в эти выходные проведут масштабные проверки водителей. Об этом сообщает Госавтоинспекция на своем официальном сайте.

В ГИБДД предупредили о тотальных проверках на дорогах
Фото: URA.RUURA.RU

«Во многих регионах России пройдут массовые проверки водителей. Следить будут за всеми нарушениями — выезд на встречную полосу, превышение скорости, управление автомобилем в нетрезвом виде», — пишет Autonews.

В Омской области под наблюдением окажутся мотоциклисты. В Пензенской области водителей будут проверять на превышение скорости и выезды на встречную полосу. Кроме того, в ночь с 14 на 15 августа ГИБДД Москвы проведет профилактический рейд «Нетрезвый водитель».

Ранее ГИБДД проводило массовые проверки водителей по всей России в преддверии выходных. Это связано с тем, что именно в выходные случается больше всего нарушений, отмечают в ГИБДД.

Автоновости,ГИБДД,
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