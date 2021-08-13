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Минпросвещения меняет программы обучения в автошколах

Ura.Ru
1 час назад

Экспертный центр «Движение без опасности» разработает новые примерные программы переподготовки, которые позволят повысить уровень знаний и навыков у начинающих водителей. Об этом заявило Минпросвещения на своем официальном сайте.

Минпросвещения меняет программы обучения в автошколах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время планируется разработка проектов примерных программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств пяти основных категорий „А“, „В“, „С“, „D“ и „М“», — написано на сайте министерства. Также новые программы разработают для шести подкатегорий и специальных категорий для управления автомобилем с прицепом.

Ранее национальный автомобильный союз предложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину ввести ЕГЭ для водителей. Организация отправила письмо в правительство РФ.

Автоновости,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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