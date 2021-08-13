Минпросвещения меняет программы обучения в автошколах

Экспертный центр «Движение без опасности» разработает новые примерные программы переподготовки, которые позволят повысить уровень знаний и навыков у начинающих водителей. Об этом заявило Минпросвещения на своем официальном сайте.

«В настоящее время планируется разработка проектов примерных программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств пяти основных категорий „А“, „В“, „С“, „D“ и „М“», — написано на сайте министерства. Также новые программы разработают для шести подкатегорий и специальных категорий для управления автомобилем с прицепом.