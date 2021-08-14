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МВД изменит сдачу теоретического экзамена на права

Ura.Ru
2 часа назад

МВД России собирается изменить экзаменационные билеты на теоретическом экзамене на права. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

МВД изменит сдачу экзамена на права
Фото: © EPA-EFE/WARREN TODA© EPA-EFE/WARREN TODA

«В настоящее время Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», — передает ТАСС. МВД хочет сместить акцент от «заучивания» конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении автомобилем. В ведомстве надеются, что это поможет снизить аварийность на дорогах.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция изменила правила сдачи на водительские права с 1 апреля, напоминает телеканал 360. Будущие водители теперь не показывают свои умения на площадке, а сразу выезжают в город. Из-за этого россияне стали чаще проваливать экзамен. Глава Госавтоинспекции Михаил Черников предложил вернуть в школы уроки вождения, чтобы в 17 лет ученики вместе с аттестатом могли получить водительское удостоверение. По его мнению, такие занятия можно проводить во внеклассные часы, передает «Национальная служба новостей».

Автоновости,Михаил Черников,ГИБДД,МВД,Телеканал "360° Подмосковье",ИТАР-ТАСС,
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