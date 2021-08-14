Стоит ли ремонтировать авто у гаражных мастеров?

Автовладельцы часто натыкаются на проблему выбора сервиса ТО. Многие обращаются к специалистам неофициальных центров, пытаясь сэкономить, а также не занимать очередь.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Однако, в гаражных мастерских не всегда наблюдаются демократичные цены. Прибегнув к «гаражному ремонту», клиенты могут столкнуться с неожиданными проблемами. Речь идёт о неодинаковых ценах на одинаковые услуги, узкопрофильных работниках, необходимости самостоятельно решать многие проблемы, риске встретить мошенников, зря потратить деньги, а также время.

У многих неофициальных СТО нет установленных цен. Некоторые работники, в погоне за максимальной выгодой, могут хитрить, а также сильно завышать цены на услуги.

Неофициальные сервисы довольно редко могут предложить достаточный ассортимент услуг, так как многие мастера специализируются только на конкретных марках авто, определенных видах специальных ремонтных работ.

Во многих случаях клиент должен самостоятельно докупать детали для машин в специализированных магазинах, так как в гаражных мастерских больше делают упор на ремонт, а не на подбор технических составляющих.

Некоторые мастера хитрят, чтобы получить от клиентов больше денег. Они могут сделать не особо качественный ремонт, в результате которого клиенту придётся повторно обращаться в сервисы.