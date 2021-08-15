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Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 21-22 августа

Вечерняя Москваиещё 1
41 минуту назад

На Киевском направлении Московской железной дороги 21-22 августа запустят компенсационные автобусы. Об этом сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

С 16 по 27 августа изменили график движения поездов на Киевском направлении в связи с работами по модернизации инфраструктуры. С 21-22 августа из-за масштабной реконструкции путей между станциями «Внуково» и «Толстопальцево» будут ходить компенсационные автобусы.

Для проезда следует предъявить проездные документы на пригородные поезда, которые действительны на данном маршруте.

Пассажиров попросили заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения электричек можно на официальном сайте компании, станциях, остановочных пунктах и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Расписание поездов изменится в выходные на D2, Рижском и Курском направлениях. В это время пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами.

Автоновости,Международный аэропорт Внуково,
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