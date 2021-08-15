Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении

На Киевском направлении Московской железной дороги 21-22 августа запустят компенсационные автобусы. Об этом сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

Фото: Агентство «Москва» Агентство «Москва»

С 16 по 27 августа изменили график движения поездов на Киевском направлении в связи с работами по модернизации инфраструктуры. С 21-22 августа из-за масштабной реконструкции путей между станциями «Внуково» и «Толстопальцево» будут ходить компенсационные автобусы.

Для проезда следует предъявить проездные документы на пригородные поезда, которые действительны на данном маршруте.

Пассажиров попросили заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения электричек можно на официальном сайте компании, станциях, остановочных пунктах и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».