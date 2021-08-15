Машины ДПС захотели оснастить камерами

МВД России изучает возможность оснастить автомобили Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации, сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

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Как сообщили в ведомстве, автомобили ДПС решили оснастить новой функцией поскольку считают, что «умные балки» камерами позволят в транспортном потоке выявлять проблемных российских водителей, а также машины, числящиеся в угоне.

На данный момент в Научном центре безопасности дорожного движения МВД проводится исследование по соответствующей теме «Научно обоснованные предложения по использованию интеллектуальной патрульной системы при надзоре за дорожным движением».