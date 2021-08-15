Новый Porsche 718 Cayman GT4 получил измененное шасси

Обновленный Porsche 718 Cayman GT4 получит измененное шасси.

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Впервые машина была представлена в 2006 году. Автомобиль стал купе-версией Boxster Roadster и был хорошо узнаваемым младшим братом 911-го. Но третье поколение авто позволило ему стать индивидуальной моделью. Новое шасси позволило существенно улучшить динамические характеристики спорткара.

Новинка будет оснащена 4,0-литровым мотором. Его мощность составляет 420 лошадиных сил. Вся мощность передается на задние колеса через семиступенчатую коробку с двойным сцеплением. Вместе с агрегатом работает шестиступенчатая механическая коробка передач.

Если водители захотят приобрести автомобиль, имеющий большое количество дополнительных опций, то нужно быть готовым к тому, что его стоимость составит 100 000 фунтов стерлингов или 10,138 млн. рублей.