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Новый Porsche 718 Cayman GT4 получил измененное шасси

Car.ru
1 час назад

Обновленный Porsche 718 Cayman GT4 получит измененное шасси.

Новый Porsche 718 Cayman GT4 получил измененное шасси
Фото: Car.ruCar.ru

Впервые машина была представлена в 2006 году. Автомобиль стал купе-версией Boxster Roadster и был хорошо узнаваемым младшим братом 911-го. Но третье поколение авто позволило ему стать индивидуальной моделью. Новое шасси позволило существенно улучшить динамические характеристики спорткара.

Новинка будет оснащена 4,0-литровым мотором. Его мощность составляет 420 лошадиных сил. Вся мощность передается на задние колеса через семиступенчатую коробку с двойным сцеплением. Вместе с агрегатом работает шестиступенчатая механическая коробка передач.

Если водители захотят приобрести автомобиль, имеющий большое количество дополнительных опций, то нужно быть готовым к тому, что его стоимость составит 100 000 фунтов стерлингов или 10,138 млн. рублей.

Разработчики уверены, что это одна из самых лучших моделей марки, учитывая прекрасные технические параметры идеально сочетающиеся с безопасностью и оснащением.

Автоновости,Porsche,
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