Ford может выпустить суперкар GT с мотором V8

Прототип автомобиля с таинственным двигателем уже проходит испытания
Среднемоторный американский суперкар Ford GT второго поколения уже в следующем году снимут с производства, но похоже что напоследок автомобиль получит высокопроизводительную версию с 7,3-литровым двигателем V8 вместо нынешнего 3,5-литрового мотора V6 семейства EcoBoost. По крайней мере, загадочный прототип GT с другим силовым агрегатом в последнее время был неоднократно замечен неподалёку от штаб-квартиры Ford. И звучит он совершенно иначе, нежели серийная версия.
Как сообщает издание Ford Authority со ссылкой на собственные источники в компании, по улицам Детройта уже катается прототип суперкара с другим силовым агрегатом — его уже не раз ловили в кадр бдительные фотошпионы. Люди, которые видели таинственный прототип воочию, отмечали, что звук его мотора совершенно не похож на саундтрек нынешнего силового агрегата. Вдобавок автомобиль довольно-таки заметно отличается внешне — у него модифицирована задняя часть, на которой появились крупные воздухозаборники, а под стеклянной крышкой двигателя просматривается явно нечто иное. Инсайдеры утверждают, что в последний год своей конвейерной жизни Ford GT получит 7,3-литровый мотор V8.
Скорее всего, «прощальная» серия с V8 будет выпущена ограниченным тиражом, учитывая тот факт, что нынешний GT, скорее всего, станет последним суперкаром Ford с двигателем внутреннего сгорания. Мощность автомобиля пока остаётся загадкой, но определённо стоит ожидать и соответствующих доработок подвески и тормозов. Актуальный Ford GT оснащается 3,5-литровым битурбомотором V6 мощностью 669 лошадиных сил. В 2020 году двигатель был немного обновлён — он получил новые калибровки, поршни с улучшенной конструкцией канала охлаждения и более мощные катушки зажигания.