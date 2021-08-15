Ford может выпустить суперкар GT с мотором V8

Прототип автомобиля с таинственным двигателем уже проходит испытания

Фото: GT © Ford GT © Ford

Среднемоторный американский суперкар Ford GT второго поколения уже в следующем году снимут с производства, но похоже что напоследок автомобиль получит высокопроизводительную версию с 7,3-литровым двигателем V8 вместо нынешнего 3,5-литрового мотора V6 семейства EcoBoost. По крайней мере, загадочный прототип GT с другим силовым агрегатом в последнее время был неоднократно замечен неподалёку от штаб-квартиры Ford. И звучит он совершенно иначе, нежели серийная версия.

Как сообщает издание Ford Authority со ссылкой на собственные источники в компании, по улицам Детройта уже катается прототип суперкара с другим силовым агрегатом — его уже не раз ловили в кадр бдительные фотошпионы. Люди, которые видели таинственный прототип воочию, отмечали, что звук его мотора совершенно не похож на саундтрек нынешнего силового агрегата. Вдобавок автомобиль довольно-таки заметно отличается внешне — у него модифицирована задняя часть, на которой появились крупные воздухозаборники, а под стеклянной крышкой двигателя просматривается явно нечто иное. Инсайдеры утверждают, что в последний год своей конвейерной жизни Ford GT получит 7,3-литровый мотор V8.