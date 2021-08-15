Toyota может отказаться от выпуска гиперкара

Проект гражданского гиперкара Toyota, который построен на базе дважды выигрывавшего знаменитую гонку на выносливость в Ле-Мане спортпрототипа TS050 Hybrid, может быть закрыт досрочно. Японская компания планировала выпустить ограниченным тиражом серийную версию концепта GR Super Sport Concept от подразделения Gazoo Racing, однако теперь появились предпосылки к тому, что гиперкар с 1000-сильной гибридной силовой установкой так и не будет построен.
Как сообщает издание Racer со ссылкой на собственные источники в Toyota, проект японского гражданского гиперкара может быть отменён, так и не дождавшись запланированной реализации. Причина якобы заключается в том, что тестовый экземпляр для дорог общего пользования в ходе испытаний на гоночном треке Fuji Speedway потерял управление, разбился и сгорел. Почему из-за этого инцидента весь проект оказался под угрозой, остаётся загадкой. Прототип серийного гиперкара был показан в прошлом году перед 88-м суточным марафоном «24 часа Ле-Мана». Супергибрид должны были построить как в гоночной версии для участия в соревнованиях FIA, так и в дорожной, которую можно было бы купить по цене не менее миллиона долларов.
Купе Toyota GR Super Sport построено на шасси спортпрототипа TS050 Hybrid, а ему предшествовал концепт GR Super Sport. Гибридная силовая установка на базе 2,4-литровой бензиновой битурбошестёрки развивала 986 лошадиных сил, но серийная версия, по слухам, была бы даже мощнее 1000 сил. Чтобы гиперкар допустили до участия в гонках на выносливость FIA, Toyota нужно было выпустить не менее 20 экземпляров серийной версии GR Super Sport. Новый гиперкар компания создаёт для участия в специально созданном классе LMH, который подразумевает ограничение мощности до 680 лошадиных сил.