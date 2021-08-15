Toyota может отказаться от выпуска гиперкара

Проект гражданского гиперкара Toyota, который построен на базе дважды выигрывавшего знаменитую гонку на выносливость в Ле-Мане спортпрототипа TS050 Hybrid, может быть закрыт досрочно. Японская компания планировала выпустить ограниченным тиражом серийную версию концепта GR Super Sport Concept от подразделения Gazoo Racing, однако теперь появились предпосылки к тому, что гиперкар с 1000-сильной гибридной силовой установкой так и не будет построен.

Как сообщает издание Racer со ссылкой на собственные источники в Toyota, проект японского гражданского гиперкара может быть отменён, так и не дождавшись запланированной реализации. Причина якобы заключается в том, что тестовый экземпляр для дорог общего пользования в ходе испытаний на гоночном треке Fuji Speedway потерял управление, разбился и сгорел. Почему из-за этого инцидента весь проект оказался под угрозой, остаётся загадкой. Прототип серийного гиперкара был показан в прошлом году перед 88-м суточным марафоном «24 часа Ле-Мана». Супергибрид должны были построить как в гоночной версии для участия в соревнованиях FIA, так и в дорожной, которую можно было бы купить по цене не менее миллиона долларов.