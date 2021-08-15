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Toyota показала полноразмерную копию Supra из конструктора Lego

Motor.ru
3 часа назад

Toyota показала полноразмерную копию GR Supra, сделанную из конструктора Lego. Необычное купе строили 2700 часов — команде Gazoo Racing и сборщикам Lego пришлось потрудиться, чтобы огромный макет массой 1885 килограммов мог передвигаться самостоятельно. Toyota намерена активно использовать реплику спорткара — до 11 октября модель будет украшать стенд Legoland Japan, а после купе ждёт тур по этапам гоночной серии Super GT.

Toyota показала копию Supra из конструктора Lego
Фото: Скрин видео, YouTube-каналСкрин видео, YouTube-канал

Полноразмерный макет Toyota GR Supra состоит из 477 303 кубиков Lego, а весит купе из детского конструктора на четверть тонны больше настоящего спорткара с 3,0-литровым двигателем BMW.

Часть компонентов пришлось позаимствовать у оригинальной «Супры» — речь идёт о колёсах, шильдиках, водительском кресле, педалях, приборной панели и руле. Однако все кузовные панели, оптика и оставшиеся детали салона выполнены из кубиков Lego.

Скрин видео, YouTube-канал

Пластмассовую Toyota GR Supra приводит в движение электродвигатель, так что под днищем должна была разместиться тяговая батарея. Известно, что спорткар из Lego может разгонаться до 28 километров в час, но поскольку имитация тормозных дисков сделана из конструктора, полагаться на тормоза не стоит.

Промоушен совместно с Lego — не единственная акция Toyota в честь юбилейной годовщины со дня дебюта Supra. Для японского рынка будет сделано 35 спорткаров серии 35th Anniversary Edition, а право покупки «особых» купе разыграют в лотерею.

Автоновости,Toyota,BMW,
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