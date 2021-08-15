Toyota показала копию Supra из конструктора Lego

Toyota показала полноразмерную копию GR Supra, сделанную из конструктора Lego. Необычное купе строили 2700 часов — команде Gazoo Racing и сборщикам Lego пришлось потрудиться, чтобы огромный макет массой 1885 килограммов мог передвигаться самостоятельно. Toyota намерена активно использовать реплику спорткара — до 11 октября модель будет украшать стенд Legoland Japan, а после купе ждёт тур по этапам гоночной серии Super GT.

Фото: Скрин видео, YouTube-канал Скрин видео, YouTube-канал

Полноразмерный макет Toyota GR Supra состоит из 477 303 кубиков Lego, а весит купе из детского конструктора на четверть тонны больше настоящего спорткара с 3,0-литровым двигателем BMW.

Часть компонентов пришлось позаимствовать у оригинальной «Супры» — речь идёт о колёсах, шильдиках, водительском кресле, педалях, приборной панели и руле. Однако все кузовные панели, оптика и оставшиеся детали салона выполнены из кубиков Lego.

Скрин видео, YouTube-канал

Пластмассовую Toyota GR Supra приводит в движение электродвигатель, так что под днищем должна была разместиться тяговая батарея. Известно, что спорткар из Lego может разгонаться до 28 километров в час, но поскольку имитация тормозных дисков сделана из конструктора, полагаться на тормоза не стоит.