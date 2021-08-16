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ГИБДД и Росгвардия будут следить за водителями с воздуха

Ura.Ru
1 час назад

Выявлять нарушителей ПДД дорожная полиция будет с помощью дронов. Техника используется в 17 регионах страны, заявили в пресс-службе МВД РФ.

ГИБДД будет следить за водителями с воздуха
Фото: URA.RUURA.RU

«Во взаимодействии подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне и Росгвардии применяются беспилотные летательные аппараты в целях обеспечения безопасности дорожного движения», — ответили в ведомстве на запрос ТАСС.

Летающие беспилотники уже используются в 17 регионах, в том числе в Москве, Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях.

Дроны эффективно выявляют выезд на встречную полосу, пересечение дорожной разметки, а также используются «в целях психологического побуждения к соблюдению правил дорожного движения», сообщили силовики. Информацию от беспилотников получает наряд ДПС и дальше останавливает нарушителя. Также в полиции планируют устанавливать на патрульные автомобили светосигнальные балки, которые смогут также вести фото- и видеосъемку.

Дроны активно используют спасатели на море. Не так давно в Анапе с помощью дрона удалось помочь тонущему продержаться до прибытия помощи, сообщает RT. Ранее российские ученые представили дрон, предназначенный для спасения людей из лесных пожаров, пишет «Ридус».

Автоновости,Росгвардия,ГИБДД,МВД,Ридус,ИТАР-ТАСС,
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