ГИБДД будет следить за водителями с воздуха

Выявлять нарушителей ПДД дорожная полиция будет с помощью дронов. Техника используется в 17 регионах страны, заявили в пресс-службе МВД РФ.

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«Во взаимодействии подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне и Росгвардии применяются беспилотные летательные аппараты в целях обеспечения безопасности дорожного движения», — ответили в ведомстве на запрос ТАСС.

Летающие беспилотники уже используются в 17 регионах, в том числе в Москве, Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях.

Дроны эффективно выявляют выезд на встречную полосу, пересечение дорожной разметки, а также используются «в целях психологического побуждения к соблюдению правил дорожного движения», сообщили силовики. Информацию от беспилотников получает наряд ДПС и дальше останавливает нарушителя. Также в полиции планируют устанавливать на патрульные автомобили светосигнальные балки, которые смогут также вести фото- и видеосъемку.