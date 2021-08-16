В России нашли способ облегчить перевод транспорта на газ

Союз предприятий газомоторной отрасли (СПГО) выступил с предложением облегчить процедуру регистрации машин, переведенных на газобаллонное оборудование (ГБО). Соответствующее письмо отправлено в правительство России, сообщают «Известия».

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В обращении отмечается, что 2021 год стал кризисным в сфере переоборудования транспортных средств на ГБО для использования пропан-бутана или метана в качестве моторного топлива. В частности, по сравнению с 2019 годом количество переоборудований уменьшилось в 10 раз, а вместо «десятков тысяч» машин на газ переводятся лишь сотни.

По мнению авторов инициативы, одной из главных причин происходящего стали бюрократические трудности. Кроме того, с 1 июля переоборудованный на ГБО автомобиль должен пройти осмотр в аккредитованную испытательную лабораторию, добавил исполнительный директор СПГО Артем Данилов. В противном случае машину отправят на штрафстоянку. При этом таких лабораторий в стране всего 25, уточнил он. В связи с нехваткой экспертов образуются очереди, а оформление может занять несколько месяцев.

В связи с этим в СПГО призвали приостановить действие данных стандартов. Авторы обращения также предложили создать на территории России не менее 85 лабораторий и их филиалов, направив на это 19 миллиардов рублей субсидий, предусмотренных госпрограммой «Развитие энергетики» до 2024 года.