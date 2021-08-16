Немцы сделали из Lada Niva электромобили

Специальный комплект превратит любой автомобиль в электрический

Немецкая компания Schmid GmbH установила в российские внедорожники Lada Niva Legend электромотор. Теперь они могут ездить на заряде.

Мощность электродвигателя составляет более 80 лошадиных сил. Вместе с ним в «Ладу», конечно, установили аккумуляторы ёмкостью 30 кВтч. Розетка на 220 Вольт находится в багажнике.

По словам немецких специалистов, автомобиль может проехать без подзарядки 300 километров. Также они утверждают, что владелец такой машины сможет сэкономить около 2000 евро в год на топливо. Аккумуляторов же в «Ладе» должно хватить на 25 лет.

Ещё одно приятное преимущество для немцев-владельцев Lada Niva Legend — электромобили не облагаются налогом в Германии в течение десяти лет.