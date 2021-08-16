Новый Toyota Land Cruiser Prado может дебютировать раньше, чем ожидалось

В Сети появилась новая информация о дате дебюта Toyota Land Cruiser Prado следующего поколения. По данным японского издания Creative Trend, ссылающегося на инсайдеров, премьера Prado может состояться летом 2022 года – через год после «старшего» Land Cruiser. Ранее сообщалось о второй половине 2023 года, и для этого были основания: актуальный Land Cruiser Prado 150 дебютировал в 2009 году, на два года позже Land Cruiser 200.

Фото: © Toyota © Toyota

Внедорожник с приставкой Prado, как и стандартный Land Cruiser, со сменой поколения сохранит рамную конструкцию и получит внешние обновления того же масштаба, что и «старшая» модель. В трехрядном салоне с семью посадочными местами появятся более качественные материалы отделки и полный набор современной электроники.

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Ожидается, что новинку с индексом 250 построят на упрощенной версии платформы TNGA-F (GA-F), на которой построен «трехсотый» внедорожник. Это позволит снизить массу по сравнению с предыдущим поколением и улучшить управляемость, но сохранить внедорожный потенциал. «Топовым» версиям Prado может достаться гидравлическая система стабилизации положения кузова KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System) от Land Cruiser GR Sport и другие продвинутые опции.

В линейку двигателей может войти прежняя 2,8-литровая дизельная «турбочетверка», мощность которой уже подняли до 200 сил (500 Нм крутящего момента). Однако, по некоторым данным, мотор все же отправят в отставку и заменят «турбодизелем» V6 объемом 3,3 литра, который на Land Cruiser 300 выдает 299 сил и 700 Нм момента. Альтернативой может стать бензиновый наддувный V6 3.5, также позаимствованный у «трехсотой» модели и развивающий 415 сил и 650 Нм.