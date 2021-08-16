Мне сверху видно всё: в каких регионах РФ нарушителей ловят дроны

Представители МВД раскрыли информацию о том, в каких регионах ловить нарушителей правил дорожного движения сотрудникам ГИБДД помогают беспилотные дроны. По данным ведомства, на сегодняшний день из 85 российских регионов дроны работают в 17. Их задача заключается в фиксации с воздуха нарушений и моментальной передаче данных сотрудникам Госавтоинспекции, которые дежурят в патрульной машине неподалёку.

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По словам представителя МВД, на сегодняшний день дроны работают в республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москве.

Изначально эксперты провели анализ дорожной ситуации и аварийности на дорогах в разных регионах России. По итогам был составлен перечень наиболее аварийно-опасных участков дорог, на которых к тому же отсутствовали автоматические комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Рядом с каждым дроном дежурит наряд ДПС. Беспилотник передаёт патрулю информацию обо всех зафиксированных правонарушениях, а инспекторы уже принимают решение о привлечении водителя к ответственности. В первую очередь дроны помогают фиксировать обгоны по встречной полосе через сплошную линию разметки, также они информируют сотрудников ДПС о ситуации на дорогах.