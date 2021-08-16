Пять автобрендов подняли цены в России за выходные

За минувшие выходные в России выросли цены на автомобили сразу пяти марок. Регулярный мониторинг рынка, который проводят аналитики «Цена Авто», показал повышение стоимости моделей у японских производителей Lexus и Suzuki, китайского Chery, а также американских Chevrolet и Cadillac. Почти у всех марок корректировка затронула большинство автомобилей либо весь модельный ряд, а прибавка составила от 0,3 до 8,5 процента от прежней цены.

Наиболее заметно в процентом выражении подорожали автомобили Lexus. Производитель поднял цены на 11 из 18 доступных в России моделей на 0,3-8,5 процента или на 17-351 тысячу рублей. Нетронутыми остались прайс-листы только машин семейств NX и RX. Наименьшую прибавку получил кроссовер UX в версии 250h, а самую значительную – седан ES 350.

Еще одна японская марка, Suzuki, увеличила стоимость всех трех моделей на рынке на 0,5-1,8 процента. Внедорожник Jimny стал дороже на 10-30 тысяч рублей, причем минимальную прибавку он получил в «базе», а максимальную – в «топе». Vitara прибавила 20 тысяч рублей, а SX4 – 30 тысяч рублей.

Китайская Chery изменила ценники всех моделей кроме новинки Tiggo 8 Pro на 0,5-1,4 процента. Кроссоверы Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 подорожали на 10 тысяч рублей, но у первого корректировка затронула прайсы всех исполнений, а у второго – только версию с 147-сильным мотором 1.5. Tiggo 4 стал дороже на 10-20 тысяч рублей в версиях Luxury и Techno соответственно.

Что касается Cadillac, то речь идет о трех внедорожниках – XT4, XT5 и ХТ6. Все они прибавили по 80 тысяч рублей, что составляет от 1,6 до 2,4 процента от старой цены. Без изменений остался ценник только одной модели – Escalade, который сменил поколение в России только в июне нынешнего года.