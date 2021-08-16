Пять способов распознать некачественный бензин

Первый сигнал для автовладельца - это запах. Одна из главных проблем поддельного топлива - низкое октановое число. Бензин разбавляют метиланилином или метилтретбутиловым эфиром, которые присутствуют и в хорошем топливе, но в гораздо меньших пропорциях, пишет aif.ru. В итоге АИ-92 может иметь по факту октановое число 50-60.

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Такое топливо при сгорании выделяет большое количество нагара, состоящего из смолы и серы. Часть паров отправляется в выхлопную систему. Если в выхлопе ощущается стойкий запах сероводорода или в салоне появляется запах гари, то причиной может быть плохой бензин. Предъявить претензию АЗС можно после лабораторной экспертизы и при наличии чека. Плохой бензин будет иметь странный запах не только при сгорании. Достаточно нескольких капель топлива на бумагу.

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Второй симптом - это детонация. Плохая топливная смесь воспламеняется слишком рано, когда поршень еще не достиг наивысшей точки. В итоге снижается мощность двигателя. Но плохо то, что из-за детонаций поршень начинает бить юбкой по стенкам цилиндров, от чего на них возникают задиры.

Детонационные процессы можно распознать по звенящему стуку в моторе. Если после заправки двигатель начинает странно шуметь, то лучше сразу остановить машину, слить бензин и отправиться на попутке с канистрой до заправки с хорошим топливом.

Третий признак - это цвет. Мошенники используют для низкопробного бензина такие добавки как нафталин, ацетон и прочие присадки, которые выводят из строя элементы топливной системы. Чтобы распознать плохое топливо по цвету, стоит сделать для себя пробы хорошего, разлить его по небольшим прозрачным флаконам и использовать для сравнения.

Качественный бензин АИ-95 - бледно-желтого цвета, в пробирке он станет почти прозрачным. Контрафакт всегда более темный. Анилин придает топливу коричневатый цвет, ароматические углеводороды - желтый.

Простейший способ определить качество бензина - это капнуть его на руку. Если капля не расползется, а наоборот соберется в масляное вязкое пятно, то скорее всего перед вами контрафакт.