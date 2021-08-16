На основателя «Стопхама» напала пьяная «коренная москвичка»

На основателя движения «Стопхам», блогера Дмитрия Чугунова, напала пьяная женщина в Москве. Молодой человек решил сделать замечание отдыхающим поздно ночью у подъезда жилого дома людям, однако его слова разозлили выпивших горожан. Видеозапись инцидента он выложил на своем YouTube-канале в понедельник, 16 августа.

Фото: СтопХам / YouTube СтопХам / YouTube

Женщина оказалась многодетной матерью. На видео видно, как она несколько раз пнула Чугунова ногой, затем не смогла удержать равновесие и упала лицом на асфальт. После этого она решила вызвать полицию, заявляя, что ее ударили. Но на этом драка не закончилась — москвичка продолжила бить молодого человека руками и ногами, несмотря на то что ее спутник просил этого не делать.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали женщину. Она попыталась порвать на полицейском рубашку, однако на нее успели надеть наручники. В отделении полиции нападавшая заявила, что является «коренной москвичкой» и «меценатом», поэтому ее необходимо отпустить.