Китайские и индийские мотоциклы: Раскрыты отличия и сходства

Китай и Индия - страны с самым большим населением во всём мире. Напомним, что в Китае на сегодня проживает 1 439 000 000 человек. В Индии данный показатель составляет 1 380 000 000 человек. Большая часть граждан, проживающих в данных странах, имеют достаточно скромные доходы. Индия занимает 67 место по уровню дохода на душу населения. Он составляет 177 долларов в месяц. Китай располагается немного выше – на 44 месте. Средний доход здесь достигает 866 $ в месяц. Эти страны имеют ещё одну особенность – высокая плотность населения. В качестве основного средства передвижения здесь используются двухколесные варианты.

Фото: car.ru car.ru

Можно провести анализ и сравнить китайские и индийские мотоциклы. Самым первым сходством будет бюджетная стоимость. Заметим, что в Индии наиболее популярным транспортом является мотоцикл, в Китае данный вид немного уступает скутерам. Такой массовый транспорт в этих странах ориентируется по стоимости на доступность любому жителю. В Индии существуют три крупные компании, которые производят мототехнику десятками миллионов единиц в год. При этом суммарно они владеют почти всем рынком. Речь идёт о компаниях Hero, Bajaj и TVS. Розничная стоимость мототехники представлена на сайтах. Если рассматривать самые продаваемые модели мотоцикла, их стоимость находится в пределах 800 – 1000 $ США. В Китае же конкуренция на внутреннем рынке достаточно высокая. Здесь представлена сотня производителей, поэтому средняя в розницу стоимость составляет 500 – 700 $.

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Если рассматривать экспортные поставки, концепция здесь примерно такая же. Индия и Китай направляют бюджетную мототехнику, которая отличается низкой стоимостью.

Ещё одна общая черта – малая кубатура и низкий расход топлива. В Индии предпочитают выбирать мотоциклы с мотором на 100 – 110 кубов. В Китае показатель не сильно отличается – 125 кубов. Как правило, он является балансом мощности и прочих потребностей.

Среди общих черт можно также выделить утилитарность. На рынке России большую популярность имеют внедорожные мотоциклы. В Индии и Китае в таких транспортных средствах почти нет потребности. Все мотоциклы могут эксплуатировать только в городских условиях. Кроме того, этот транспорт является самым распространённым средством передвижения для ежедневных целей – на работу и с работы.

Что касается отличий, первым можно выделить качество. В Индии рынок мотоциклов делится между тремя компаниями. Это практически можно сравнить с рынком услуг сотовой связи в нашей стране. Производители стараются конкурировать друг с другом и выпускают ограниченный ассортимент, который отличается более высоким качеством. В Китае наблюдается конкуренция между сотнями производителей. Чем крупнее компании и больше объем их выпуска, тем выше качество продукции. Но есть и мелкие фирмы, которые занимаются производством удешевлённых моделей. Здесь баланс между качеством и стоимостью смещается в пользу низкой цены.

Количество моделей – второе отличие. Если есть необходимость, в Китае можно заказать определённую партию мотоциклов с измененным дизайном или другой конструкцией и компоновкой силового агрегата. Дело в том, что в этой стране обеспечивается высокая гибкость продукта. Мотоциклы можно сделать с необходимыми характеристиками для определённого рынка. В Индии подобное правило не приветствуется. Здесь нельзя поменять под заказ двигатель или коробку передач. В большинстве случаев производители даже не изменяют рисунок резины. Это слишком серьезное отклонение для миллионного конвейерного потока.

Ещё одним отличием является логистика. Перевозки из Китая в другие страны имеют самый высокий трафик. Практика показывает, что привезти что-то из этой страны намного дешевле и проще, чем из Индии. И это сказывается и на стоимости мотоциклов, и запчастей. Многие запасные детали для китайских мотоциклов можно купить на онлайн-площадках. С индийским транспортом не все так просто.