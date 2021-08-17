Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

У Nissan Note появилась «заряженная» версия Nismo

Motor.ruиещё 1
1 час назад

На японский рынок выходит Nissan Note Aura Nismo — «заряженная» версия хэтчбека, который недавно сменил поколение. Спортивным обвесом и креслами Recaro дело не ограничилось: ездовые режимы перенастроили, добавили «драйверский» профиль Nismo, установили новые пружины и амортизаторы, а также занизили подвеску и откалибровали рулевой механизм. При этом силовую установку трогать не стали: Note Aura Nismo приводит в движение гибридная система со 136-сильным электромотором на передней оси и 1,2-литровым ДВС, который работает в режиме генератора и подзаряжает литий-ионную батарею.

У Nissan Note появилась «заряженная» версия Nismo
Фото: © Nissan© Nissan

Aura — это дорогая версия Note, дебютировавшая в Японии в начале лета этого года. Она отличается бамперами, зауженной оптикой и решеткой радиатора с более мелким рисунком, а также она шире и выше стандартного хэтчбека. Note Aura укомплектован гибридной установкой e-Power, состоящей из 1,2-литрового трехцилиндрового «атмосферника», выполняющего роль генератора, электромотора на передней оси и компактной литий-ионной батареи.

Nissan
Nissan

Именно этот вариант был выбран для «драйверской» модификации Nismo. В результате перенастройки у такого хэтчбека обострились отклики на нажатие педали акселератора, систему стабилизации доработали и установили 17-дюймовые диски с резиной Michelin Pilot Sport 4. На багажной двери появился спойлер, а на корпусах зеркал, порогах и бамперах — красные акценты. На принадлежность пятидверки к серии Nismo указывают соответствующие логотипы.

Nissan Note Aura Nismo поступит в салоны японских дилеров в сентябре и будет стоить от 2 869 900 иен (чуть более 1,9 миллиона рублей по нынешнему курсу). За пределами Японии новинка не появится.

Автоновости,Nissan Note,Nissan,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители