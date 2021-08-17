Chery готовит для России самую дорогую версию Tiggo 8 Pro

В скором времени гамма флагманского кроссовера Chery Tiggo 8 Pro пополнится самой дорогой версией с продвинутым комплексом систем помощи водителю. Как выяснил портал «Китайские автомобили», модель обзаведется рядом «умных» опций, включая адаптивный круиз-контроль, систему распознавания дорожных знаков, экстренного торможения и другие. Новинка поступит в продажу в конце 2021 либо в начале 2022 года, получит название Ultimate или Highline и будет стоить 2 449 900 рублей, рассказал изданию источник, знакомый с планами компании.

Фото: Chery Chery

Tiggo 8 Pro и без новой версии — самый дорогой автомобиль в линейке Chery (если не считать премиальный суббренд CheryExeed): цены на модель стартуют с отметки 1 849 900 рублей. Кроссовер доступен в России в семиместном исполнении и в двух модификациях: с турбированным двигателем 1.6 TGDI мощностью 186 лошадиных сил, который сочетается с семиступенчатым преселективным «роботом», и с двухлитровым турбомотором на 170 сил в паре с вариатором. Привод — только передний, однако появление полноприводных версий ожидается уже в первой половине 2022 года.

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По состоянию на середину августа модель предлагается в комплектации Prestige, а также с двумя опциональными пакетами Speedline и Dreamline, который можно заказать для Tiggo 8 Pro со 186-сильным двигателем.

По информации «Китайских автомобилей», новая топовая версия с системами ADAS, которая возглавит гамму, уже появилась у дилеров: несколько экземпляров привезли в Россию, а к концу года (либо в начале следующего) его можно будет заказать в нескольких десятках автосалонов.

Такой Tiggo 8 Pro, помимо адаптивного круиз-контроля, системы распознавания дорожных знаков и системы экстренного торможения, получит систему удержания в полосе, систему предупреждения о фронтальном и заднем перекрестном столкновениях, систему помощи при движении в пробках и «умный» свет, который автоматически переключается с дальнего на ближний.