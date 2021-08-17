В России вновь подорожали автомобили Toyota

Toyota продолжает корректировать ценники своих автомобилей, представленных на российском рынке. В начале августа марка подняла цены на девять моделей, а теперь аналитики «Цена Авто» в ходе мониторинга рынка заметили еще одно повышение. Оно затронуло уже дорожавшие в текущем месяце минивэн Alphard и пикап Hilux, а также минивэн Hiace, ранее сохранявший прежнюю стоимость. Минимальные ценники автомобилей Toyota увеличилась на 15-27 тысяч рублей.

Минивэн Toyota Alphard прибавил в цене в «базе» максимальные 83 тысячи рублей и теперь доступен за 6 099 000 рублей. Максимальная стоимость модели достигла 6 106 000 рублей. Ранее в августе автомобиль уже дорожал, но менее заметно – на 34 тысячи рублей.

За пикап Hilux, являющимся второй по популярности моделью в своем сегменте в России, теперь придется выложить как минимум 2 756 000 рублей. Таким образом, после предыдущей корректировки грузовичок прибавил еще 27 тысяч рублей в начальной версии. Топовый Hilux можно купить за 3 602 000 рублей.

Минимальную прибавку получил минивэн Hiace, ценник которого долго оставался нетронутым. Модель стала дороже на 15 тысяч рублей во всех комплектациях и теперь предлагается по цене от 3 530 000 до 4 471 000 рублей.