Особый порядок ввоза праворульных машин продлят на год

Особый порядок ввоза в страну жителями Дальнего Востока подержанных праворульных автомобилей будет продлен до 3 декабря 2022 года. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, ФТС и МВД до 1 октября подготовить необходимый проект решения правительства.

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Пока что временный порядок, разрешающий жителям ДВ раз в год ввозить такие машины для личного пользования без установленной системы ЭРА-ГЛОНАСС, действует до 3 декабря 2021 года.