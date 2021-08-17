Индийская Mahindra разработала кроссовер для небогатых стран

Mahindra & Mahindra представила новый кроссовер, который разработан специально для развивающихся рынков. Машина под индексом XUV700 построена на новой безрамной платформе W601, ее индийцы разрабатывали в партнерстве с Ford Motor в рамках совместного предприятия. Ford это шасси, правда, не пригодилось - он вышел из СП в январе 2021-го.

Фото: Mahindra & Mahindra Mahindra & Mahindra

Длина, ширина, высота новинки - 4695, 1890 и 1755 мм соответственно, колесная база - 2750 мм. Кроссовер сопоставим по габаритам со Skoda Kodiaq, то есть относится к категории среднеразмерных.

Дизайн новой Махиндры выполнен в современном ключе, пятидверный кузов имеет динамичный профиль и сложное формообразование панелей. Среди интересного в экстерьере - замысловатая конфигурация светотехники и выдвижные дверные ручки, как на дорогих Tesla и Range Rover.

Mahindra & Mahindra

В салоне применена цифровая комбинация приборов и медиакомплекс, экраны установлены бок о бок и имеют диагональ 10,25 дюймов каждый. Медиасистема поддерживает синхронизацию со смартфонами через Android Auto и Apple Carplay.

XUV700 предлагают с бензиновым или дизельным турбомоторами. Первый имеет объем 2,0 л и мощность 200 л.с., второй - 2,2 л и 185 л.с. Двигатели агрегатируют с шестиступенчатой механической коробкой передач или шестидиапазонным гидромеханическим "автоматом" Aisin. Привод - передний либо полный (по выбору потребителя).

Кроссовер оснащен широким спектром систем превентивной безопасности, среди них - мониторинг "слепых" зон, контроль за движением по полосе, адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков, автоматическое экстренное торможение и т.п.

Цена новинки в Индии - от 1 199 000 до 1 499 000 рупий в зависимости от комплектации (1 187 000 - 1 483 000 рублей). Машину планирует поставлять и на экспорт - в небогатые страны.

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