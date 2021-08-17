В России собрали первую партию Genesis GV70

«Младший» кроссовер в линейке премиального бренда Genesis, GV70, встал на конвейер завода «Автотор» в Калининграде. Как сообщает пресс-служба предприятия, пилотная партия автомобилей российской сборки уже готова: проверка показала, что все машины соответствуют требованиям, на основе чего завод получил разрешение на запуск серийного производства модели. «Автотор» выпускает GV70 с тремя типами двигателей — двумя бензиновыми турбированными агрегатами семейства T-GDI объемом 2,5 и 3,5 литра, а также с 2,2-литровым мотором, который работает на дизельном топливе.

Фото: пресс-служба «Автотора» пресс-служба «Автотора»

Гамма двигателей российского Genesis GV70 представлена 2,5- и 3,5-литровыми бензиновыми турбомоторами, развивающими 249 и 379 лошадиных сил соответственно, а также дизелем 2.2 на 199 сил. Все они сочетаются с восьмискорсотным автоматом и системой полного привода. На выбор предложены пять уровней оснащения и 13 вариантов окраски кузова. Палитра будет состоять из четырех матовых эмалей, восьми «металликов» и одного «неметаллика».

Цены на Genesis GV70 объявили в начале августа: они начинаются от 4 150 000 рублей за дизельную версию и от 4 200 000 рублей за кроссовер с бензиновым мотором. В топовой комплектации модель обойдется в 5 600 000 и 6 150 000 рублей соответственно.