Водители будут получать бонусы от Яндекс.Драйва за аккуратную езду

Сервис "Яндекс.Драйв" подвел первые итоги действия "Профилей вождения". Законопослушные водители смогут получить бонусы от сервиса.

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"Профиль вождения", введенный сервисом Яндекс.Драйв, представляет собой систему оценки и анализа поведения автомобилиста на дороге. Как показала статистика, данные нововведения положительно сказались на аккуратности участников дорожного движения.

Компания намерена развивать данный эффект, поэтому вводит систему поощрения за аккуратное вождение. В период с 6 июня по 1 августа статус "Хороший водитель" был присвоен 90% пользователей. Алгоритм анализировал манеру вождения и превышение скорости.

С введением рейтинга резкие ускорения сократились на 30%. Число неаккуратных торможений снизилось на 16%. Сервис Яндекс.Драйв будет возвращать 15% баллами за каждую поездку тем водителям, которые ездят аккуратно и безопасно.