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Водители будут получать бонусы от Яндекс.Драйва за аккуратную езду

Car.ru
34 минуты назад

Сервис "Яндекс.Драйв" подвел первые итоги действия "Профилей вождения". Законопослушные водители смогут получить бонусы от сервиса.

Водители будут получать бонусы от Яндекс.Драйва за аккуратную езду
Фото: Car.ruCar.ru

"Профиль вождения", введенный сервисом Яндекс.Драйв, представляет собой систему оценки и анализа поведения автомобилиста на дороге. Как показала статистика, данные нововведения положительно сказались на аккуратности участников дорожного движения.

Компания намерена развивать данный эффект, поэтому вводит систему поощрения за аккуратное вождение. В период с 6 июня по 1 августа статус "Хороший водитель" был присвоен 90% пользователей. Алгоритм анализировал манеру вождения и превышение скорости.

С введением рейтинга резкие ускорения сократились на 30%. Число неаккуратных торможений снизилось на 16%. Сервис Яндекс.Драйв будет возвращать 15% баллами за каждую поездку тем водителям, которые ездят аккуратно и безопасно.

Баллы можно будет тратить на покупки и услуги в сервисах Яндекса - Лавка, Заправка, Афиша.

Автоновости,Яндекс,
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