Как определить заправку с качественным бензином

— Где-то сейчас могут продаваться объемы по более низкой цене, потому что они были закуплены тогда, когда еще цены в оптовом сегменте не были настолько высокими. Поэтому там ценник ниже. Но не исключено, что в рамках той ситуации, в которой мы сегодня находимся, возможно, открылись и контрафакт, и недолив. Я бы судил о качестве бензина по тому, как выглядит заправка. Это первый маркер, который должен быть у любого автомобилиста, — сказал Баженов.