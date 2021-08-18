Weltmeister E5 стал первым авто в «бюджетной» E-серии

Китайская компания WM Motor, работающая под торговой маркой Weltmeister, начала свою историю в 2017 году, а спустя 2 года запустила производство электрокаров. В разработке и доводке электромобилей китайцам помогает германская компания Isdera.

Фото: Car.ru Car.ru

Линейка Weltmeister уже включает три кроссовера: EX5, EX6 Plus и W6. За первое полугодие продано 15 665 машин. Сейчас наступил черед легковых авто. Седан Weltmeister Maven был представлен еще в 2020 году, но в серийную модель Weltmeister M7 перешел только в 2021 году, и это будет флагман бренда.

Сейчас компания предлагает более простой вариант Weltmeister E5, который стал первым в «бюджетной» E-серии и обещает стать самым массовым во всей гамме. По своим параметрам Weltmeister E5 сопоставим с Теслой Model 3: его длина составляет 4 718 мм, ширина — 1 838 мм, высота равно 1535 мм.

Базовая комплектация не оснащена системой мультимедиа, поскольку она ориентирована на такси и прокатные организации. На месте крепления монитора присутствует USB-разъем для подключения мобильной аппаратуры. Предусмотрен однозонный климат-контроль.

В более богатой комплектации присутствует 12.3-дюймовый экран медиасистемы. Сиденья отделаны кожзаменителем, во втором ряду только два подголовника, присутствует панорамная крыша.

На Weltmeister E5 стоит электромотор мощностью 163 лошадиных сил. Пробег на одной зарядке достигает 505 км по устаревшему циклу NEDC. До 100 км. авто разгоняется за 8.9 с., а максимальная скорость составляет 170 км/ч.

Стоимость машины пока не названа. Ожидается, что в базовой комплектации авто будет стоить около 100 000 юаней, что составляет 15 000 долларов.