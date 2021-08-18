Водители рассказали, что их больше всего бесит в пассажирах

"Наибольшее раздражение у опрошенных автолюбителей (72%) вызывают пассажиры, выбрасывающие мусор прямо из окна авто. Еще для 70% идеальным пассажиром никогда не станет тот, кто раздает советы по управлению автомобилем, а 57% испытывают дискомфорт, когда пассажир ведет себя непредсказуемо: внезапно повышает голос или хлопает по торпедо", - выяснили эксперты.

Отмечается, что у почти половины водителей - 41% - вызывает злость, когда в их автомобиле едят. чуть меньше - 38% - не устроит, если пассажир при посадке не отряхнет ботинки от снега или зонт от дождя. Около трети респондентов - 36% - раздражает хлопки дверьми, каждый десятый злится, когда пассажир поет в пути. Еще 8% признались, что им не нравится компания постоянно "залипающих" в телефоне.