Водители рассказали, что их больше всего бесит в пассажирах

Аналитики выяснили, какие пассажиры вызывают раздражение у российских водителей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные сервиса "СберАвто".
"Наибольшее раздражение у опрошенных автолюбителей (72%) вызывают пассажиры, выбрасывающие мусор прямо из окна авто. Еще для 70% идеальным пассажиром никогда не станет тот, кто раздает советы по управлению автомобилем, а 57% испытывают дискомфорт, когда пассажир ведет себя непредсказуемо: внезапно повышает голос или хлопает по торпедо", - выяснили эксперты.
Отмечается, что у почти половины водителей - 41% - вызывает злость, когда в их автомобиле едят. чуть меньше - 38% - не устроит, если пассажир при посадке не отряхнет ботинки от снега или зонт от дождя. Около трети респондентов - 36% - раздражает хлопки дверьми, каждый десятый злится, когда пассажир поет в пути. Еще 8% признались, что им не нравится компания постоянно "залипающих" в телефоне.
Только 1% опрошенных разрешают пассажирам в своем автомобиле абсолютно все.
Больше всего российские водители ценят в пассажирах умение общаться: 77% опрошенных считают главным качеством попутчика способность поддержать разговор.
В свою очередь, 18% водителей любят пассажиров, которые готовы их слушать. Исследование проводилось в августе среди 1300 респондентов со всей России.
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