Haval готовит внедорожник Big Dog к выходу на российский рынок

Процесс сертификации модели уже запущен

Фото: © Haval © Haval

В России появится новая модель китайского бренда Haval – рамный внедорожник Big Dog («большая собака»). По данным «Китайских автомобилей», сейчас автомобиль проходит сертификацию, после чего получит Одобрение типа транспортного средства – документ, необходимый для выхода на рынок. На старте в Россию будут привозить машины китайской сборки, хотя ранее инсайдеры сообщали о возможной локализации и налаживании производства на тульском заводе Haval.

Как сообщает издание со ссылкой на источник, близкий к Haval, в Россию собираются ввозить Big Dog, собранные в Юнчуане. С конвейера предприятия, запущенного в 2019 году в пригороде Чунцина на юго-западе Китая, так же сходит пикап Great Wall Pao или Poer, недавно добравшийся до российского рынка.

Сертификация Big Dog в России не стала сюрпризом. Haval уже анонсировал выход внедорожника на рынок его презентацией в Сочи в апреле нынешнего года. Тогда продемонстрировали два угловатых автомобиля с ретро-мотивами во внешности: «большую собаку» и Tank 300, уже продающийся в Китае под премиальной маркой Wey.

Название для Big Dog выбирали путем голосования в китайском мессенджере WeChat. Лидером стал вариант 大狗: он транскрибируется в «Dà gǒu», а на английский переводится как Big Dog. Возможно, под этим именем модель и выйдет на рынок: по крайней мере, именно оно было на демонстрационном внедорожнике в апреле.

В основе Big Dog лежит архитектура L.E.M.O.N, а под его капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 159 сил, работающий в тандеме с семидиапазонным «роботом». Альтернативой является двухлитровый агрегат, выдающий 211 сил.