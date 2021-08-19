Водителям разрешили получать ОСАГО без техосмотра

«Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО. В числе других важных нововведений – снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения», – сообщили в ЦБ.