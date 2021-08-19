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Названа дата, когда водителям при покупке ОСАГО не потребуется техосмотр

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
37 минут назад

Российские автовладельцы с 29 августа смогут приобретать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего прохождение техосмотра, изменения в правила ОСАГО зарегистрированы Минюстом России.

Водителям разрешили получать ОСАГО без техосмотра
Фото: ТАССТАСС

«Для покупки полиса ОСАГО не потребуется документ о прохождении технического осмотра. Такие изменения в правила ОСАГО зарегистрированы Минюстом России. Изменения в нормативные акты Банка России начнут действовать с 29 августа», – приводит сообщение ЦБ ТАСС.

По оценкам регулятора, это даст возможность упростить процесс заключения договора обязательного автострахования и будет способствовать повышению доступности ОСАГО.

«Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО. В числе других важных нововведений – снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения», – сообщили в ЦБ.

Напомним, 2 июля президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО.

Автоновости,Владимир Путин,Минюст РФ,Центральный банк России,ИТАР-ТАСС,
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