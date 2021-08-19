Geely могут получить двигатели белорусской сборки

Белорусская газета «Рэспублiка» выяснила, что в стране могут построить еще один завод Geely, где наладят производство моторов и автокомпонентов. Как рассказал изданию заместитель гендиректора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев, в настоящее время белорусская сторона ведет переговоры с китайской маркой о строительстве еще одного предприятия в промпарке «Великий камень». Пока же в Беларуси работает завод «БелДжи», где собирают автомобили Geely в том числе и для российского рынка. Все они комплектуются китайскими моторами.

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Слухи о строительстве моторного завода китайской марки в Республике Беларусь появились еще в 2020 году. Тогда замдиректора СЗАО «БелДжи» Андрея Плегошко рассказал, что планируется повысить уровень локализации автомобилей Geely, которая в настоящее время составляет около 51 процента.

В новом интервью газете «Рэспублiка» Кирилл Коротеев подтвердил эти планы и заявил, что новый завод Geely в стране «предоставит возможность для роста производства ряда белорусских компаний». Это предусмотрено президентским Указом 215: местные партнеры, выпускающие продукцию с резидентами «Великого камня», получат льготы, распространяющиеся на индустриальный парк.