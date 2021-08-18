Редкий Aston Martin без крыши выставили на продажу

На сайте PistonHeads выставили редчайший Aston Martin – спидстер Vanquish Zagato, окрашенный в роскошный красный цвет Lava Red. Всего таких машин в мире 28, но эта привлекает крошечным пробегом — 72 километра, которые она проехала по территории завода и в процессе доставки. Всё оставшееся время спидстер хранился под особым надзором, а потому выглядит как новый. За британский спорткар с итальянским дизайном продавец хочет получить 845 тысяч фунтов стерлингов, или 86,7 миллиона рублей.

Лимитированная серия Aston Martin Vanquish Zagato была анонсирована в 2016 году и постепенно разрослась до четырех моделей. Помимо спидстера, в нее вошли купе, кабриолет и шутинг-брейк. При этом первый оказался самым редким — всего 28 экземпляров, остальных выпустили по 99 штук. Премьерный показ Vanquish Zagato Speedster состоялся в 2016-м на конкурсе элегантности Villa d’Este, и выставленный на продажу автомобиль окрашен в такой же цвет Lava Red, как и дебютный спорткар.

Также этот экземпляр получил опциональный пакет Villa d’Este (золотистый декор кузова и салона), руль от One-77, черные выхлопные патрубки и такие же тормозные суппорты, корпуса боковых зеркал из углеродного волокна, а также черные подрулевые лепестки. Салон спидстера обшили шоколадной и бежевой кожей с красной проточкой в виде литер Z (от Zagato) и частично алькантарой. Под капотом — атмосферник V12 5.9 мощностью 600 сил и 630 Нм, совмещенный с восьмидиапазонным автоматом.