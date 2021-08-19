Дагестан стал лидером по доле автомобилей со штрафами

Российским регионом с наибольшей долей автомобилей, у которых было зафиксировано хотя бы одно нарушение в 2021 году, стала Республика Дагестан. Об этом говорится в исследовании «Про Авто», проведённым специалистами «Авто.ру». По его данным, реже всего нарушают правила в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. Аналитики изучили информацию об автомобилях, проданных на «Авто.ру» в первой половине текущего года, и их правонарушения за этот период. В исследовании прописаны все нарушения, которые совершались на машине, ее история владения, обслуживания, ДТП. Согласно отчёту, около 70% автомобилей, продававшихся на Авто.ру в Дагестане, получали штрафы хотя бы один раз. Это самый высокий показатель по стране. При этом, в республике средний размер взысканий почти наибольший по России — свыше 700 рублей. Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ, в свою очередь, заняли последние строки в этом рейтинге. Автомобили, продаваемые в данных регионах, вообще не получали штрафов. Что касается марок автомобилей, чаще всего нарушают правила дорожного движения владельцы Audi S3: девять из 10 машин имеют штрафы. Реже попадаются на правонарушениях Opel Astra OPC, Renault Megane RS, Mercedes-AMG A класса и BMW M2. Самыми популярными нарушениями специалисты «Авто.ру» назвали превышение скорости (более 80% штрафов), нарушение требований дорожной разметки или знаков, пересечение стоп-линии. Реже всего автолюбители попадаются на проезде на красный свет светофора (0,8% штрафов). Ранее появилась информация, что с осени 2021 года в 12 регионах России комплексы видеофиксации начнут отправлять штрафы за выключенные фары или ходовые огни. В случае, если человек нарушит это правило, он должен будет заплатить 500 рублей.