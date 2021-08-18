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В России выросли цены на бензин

Ura.Ruиещё 2
1 час назад

Цены на бензин в РФ за последнюю неделю выросли на 0,37% при дефляции в 0,01%. На протяжении пяти предыдущих недель бензин также дорожал выше среднего уровня роста цен, приводит соответствующие данные аналитики Росстата.

В России выросли цены на бензин
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Дизель дорожает выше уровня инфляции на протяжении четырех недель. С начала этого года этот показатель вырос на 3,8% при инфляции в 4,48%», — передает данные Росстата NEWS.ru.

Ранее оптовая цена бензина Аи-92 в России побила рекорд. В ходе торгов цена поднялась до 58,456 тыс. рублей за тонну. В правительстве был разработан комплекс мер для борьбы с ростом цен на бензин.

Автоновости,Росстат,
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