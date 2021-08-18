Турция показала бронеавтомобиль Tulga

Турецкая компания BMC готовится к серийному выходу бронированного внедорожника Tulga на базе одноименного пикапа, сообщает издание Speedme.ru. Внешне это гражданский внедорожник с военными разработками внутри.

Фото: mymsk.online mymsk.online

Прототип впервые был показан в сентябре 2019 года министру внутренних дел Турции Сулейману Сойлу на предприятии BMC в Измире, а немногим позже представили президенту страны. Теперь машину показывают общественности. Инженеры доработали автомобиль и готовы к серийному производству. BMC анонсировали выпуск семи модификаций Tulga.

Базовый вес машины — 6 тонн. Пассажировместимость пикапа — 5 человек и с возможностью установки вооружения. В базовой версии противоминная защита способна выдержать взрыв мины до 3 кг. На автомобиль установлены камеры кругового обзора и приборы ночного видения, а также кондиционер, круиз-контроль, мультимедийная система с 6,2-дюймовым экраном и даже полностью цифровая панель приборов.